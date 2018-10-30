«Россети» опровергли версию об отключении электроэнергии в Росляково

В ночь на 30 октября отключений в сетях «Колэнерго», питающих 82-й судоремонтный завод, где в результате нештатной ситуации произошло затопление крупнейшего плавучего дока ПД-50, не было. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Россетях», обслуживающих предприятие.

Как отметили в компании, сети, питающие подстанцию завода, отработали в штатном режиме. По итогам внутренней проверки, организованной главным инженером «Россетей» Дмитрием Гвоздевым по факту инцидента на судоремонтном заводе, с 12:00 29 октября по 11:30 30 октября отключений в сетях филиала компании «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», питающих 82-й судоремонтный завод в Росляково, не было.

В компании также рассказали о том, что накануне в результате неблагоприятных метеорологических явлений — обильного налипания мокрого снега и образования наледи на проводах — произошли обрывы на линиях электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении в областном центре. При этом ряд задержек с подключением потребителей были связаны с ремонтными работами на объектах сторонних территориальных сетевых организаций.

Инцидент с плавучим доком ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске произошел в ночь на 30 октября. По словам президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, авианосец «Адмирал Кузнецов» должен был выходить из дока и встать к причальной стенке, но «при совершении этой операции произошел неконтролируемый сброс электроэнергии, что привело к непрогнозируемому погружению дока». Упавший после затопления плавучего дока башенный кран оставил на авианесущем крейсере дыру размером четыре на пять метров.