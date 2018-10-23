«Россети» ввели в эксплуатацию ветропарк в Калининградской области

Цифровой ветропарк мощностью 6,9 мегаватта был введен в эксплуатацию министром энергетики России Александром Новаком и главой группы компаний «Россети» Павлом Ливинским в ходе рабочего визита в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Ветропарк состоит из трех ветроустановок башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70. Такие ветряки в стране устанавливаются впервые. Проект по строительству Ушаковской ВЭС был реализован дочерней компанией «Россетей» — «Янтарьэнерго» — в рамках проекта по реконструкции Зеленоградской ВЭС с переносом ее на новое место, из поселка Куликово в поселок Ушаково.

Как отметил на церемонии запуска проекта Павел Ливинский, новый ветропарк оснащен самым современным энергооборудованием и обеспечивает «чистой» электроэнергией до 18 тысяч потребителей. «Ветропарк стал частью Мамоновского цифрового РЭС, обладает абсолютной надежностью, управляется дистанционно и минимизирует операционные расходы. Генерируемая здесь мощность включена в региональный баланс, и для окупаемости проекта не требуется повышения тарифа», — отметил он.

Ветропарк в поселке Ушаково состоял из 21 ветроустановки общей мощностью 5,1 мегаватта.

