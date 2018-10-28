«Россети» восстановили электроснабжение в Туапсинском районе

Специалисты дочернего предприятия «Россетей» — «Кубаньэнерго» обеспечили подачу электроэнергии в населенные пункты Туапсинского района, пострадавшие от разгула стихии. Об этом сообщает пресс-служба «Россетей».

В компании отмечают, что одновременно завершаются работы по подключению к электричеству тех территорий, откуда население было эвакуировано из-за сильного паводка. Подключение частных домовладений производиться только после просушки зданий, подчеркивают в пресс-службе.

Энергетики ведут подомовой осмотр домов на пострадавших территориях и отрабатывают заявки бытовых потребителей. Специалисты продолжают тщательный осмотр энергообъектов, выполняются необходимые ремонтные и профилактические работы перед вводом энергооборудования в работу.

В аварийно-восстановительных работах задействованы порядка 250 специалистов в составе 44 бригад, а также более 80 единиц техники, в том числе высокой проходимости, и резервные источники электроснабжения. Координацию восстановительных работ осуществляют оперативные штабы «Россетей» и «Кубаньэнерго».