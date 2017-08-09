На Кубани решили отключать свет ради стабильного энергообеспечения Крыма

Из-за проблем с энергоснабжением Крыма в нескольких районах и городах Краснодарского края будут временно отключать свет. Об этом в среду, 9 августа, сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что принять такую меру рекомендовало Минэнерго для стабилизации перетоков мощности на полуостров, а также для того, чтобы не допустить повреждений оборудования.

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Ограничения коснутся Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского, Абинского, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов Краснодарского края. Отключения будут производиться в период с 20:00 до 23:00 мск. Они будут носить точечный характер и постоянно контролироваться в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, в единых диспетчерских службах муниципалитетов, «Кубаньэнерго» и «Региональном диспетчерском управлении — Кубанском РДУ».

6 августа в энергообеспечении южной части Крыма возникли перебои. Их удалось устранить в тот же день. В Крыму в последние дни установилась жара, из-за чего жители активно начали пользоваться кондиционерами.