Югу Крыма вернули свет

Электроснабжение южного берега Крыма полностью восстановлено после перебоев, возникших ранее 6 августа. Об этом со ссылкой на Минэнерго России сообщает «Интерфакс».

«Всем потребителям подано напряжение», — проинформировали в ведомстве.

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Утром 6 августа на юге полуострова ввели графики временного отключения электроснабжения. Как отмечает «Интерфакс», проблемы со светом были кратковременными. Агентство поясняет, что из-за 40-градусной жары местные жители активно пользуются кондиционерами, поэтому на воздушной линии «Симферопольская — Ялта» произошло превышение допустимой нагрузки.

28 июля крупнейшие города Крыма, включая Севастополь, остались без электричества. Со стороны Тамани (Краснодарский край) сработала противоаварийная автоматика, в результате чего энергомост на полуостров был полностью отключен. Позже подача электричества была восстановлена. Причиной сбоя оказалась авария с участием грузовика, обстоятельства которой власти не раскрыли.