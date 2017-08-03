Причиной отключения электричества в Крыму назвали ДТП с участием грузовика

Отключение электричества в Крыму 28 июля этого года произошло в результате ДТП с участием грузовика. Об этом в четверг, 3 августа, министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину, передает пресс-служба Минэнерго.

По словам Новака, авария произошла в Краснодарском крае, из-за ДТП в энергосистеме Кубани сработала релейная защита. Министр подчеркнул, что неполадки были устранены в течение трех часов, электроснабжение потребителей и работа энергомоста были восстановлены.

Обстоятельства ДТП не уточняются.

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28 июля крупнейшие города Крыма, включая Севастополь, остались без электричества. Обесточены были Симферополь и Симферопольский район, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь и ряд других населенных пунктов. В профильном министерстве РК заявили, что со стороны Тамани (Краснодарский край) сработала противоаварийная автоматика, в результате чего энергомост в Крым был полностью отключен. Дефицит мощности в энергосистеме полуострова составил тысячу мегаватт. Позже подача электричества была восстановлена.

По первоначальной версии Минэнерго России, линии электропередачи отключились из-за аномально высокой жары в Краснодарском крае. По данным Гидрометцентра, днем 28 июля температура воздуха на Кубани местами достигала плюс 40 градусов по Цельсию.

Первая нитка энергомоста с Кубани в Крым (четыре кабельно-воздушные линии из Тамани на полуостров) была запущена в декабре 2015 года президентом России Владимиром Путиным, через несколько недель в эксплуатацию ввели вторую нитку. На полную мощность энергомост был выведен в мае 2016-го.