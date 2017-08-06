На юге Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии

Графики временного отключения электроснабжения ввели в воскресенье, 6 августа, на южном берегу Крыма (ЮБК). Об этом сообщает Минэнерго России, передает «Интерфакс».

«В 10:33 мск отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (...) в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки по воздушной линии 110 кВ "Симферопольская — Ялта"», — заявили в ведомстве.

Как отмечает агентство, в Крыму в последние дни установилась жара, из-за чего жители активно начали пользоваться кондиционерами. По данным Gismeteo, в воскресенье на полуострове будет до 38 градусов тепла. Аналогичная температура ожидается также в ближайшие дни.

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Вечером 5 августа более 120 тысяч человек в Крыму оставались без света в течение полутора часов из-за повреждения трансформатора, передавал ТАСС. В Минэнерго сообщали, что причиной стало повреждение трансформатора с возгоранием конденсатора связи на высоковольтной линии «Старый Крым — Судак».

28 июля крупнейшие города Крыма, включая Севастополь, остались без электричества. Со стороны Тамани (Краснодарский край) сработала противоаварийная автоматика, в результате чего энергомост на полуостров был полностью отключен. Позже подача электричества была восстановлена.

По первоначальной версии Минэнерго, линии электропередачи отключились из-за аномально высокой жары в Краснодарском крае. Позднее сообщалось, что отключение произошло в результате ДТП с участием грузовика.