Минэнерго прокомментировало информацию об отключениях света на Кубани ради Крыма

Минэнерго опровергло сообщения о рекомендациях ввести в Краснодарском крае временные ограничения в энергоснабжении из-за жаркой погоды и проблем со светом в Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС.

«В связи со сложившейся ситуацией на территории Республики Крым был введен график веерных отключений в часы пиковых нагрузок. Вместе с тем, Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что информация, опубликованная на сайте краевой администрации, является ошибочной и будет удалена в ближайшее время (она уже недоступна).

В Минэнерго отметили, что жара оказывает существенное влияние на работу всех энергосистем Юга России. «Третий день подряд в Объединенной энергетической системе Юга, Кубанской и Крымской энергосистемах величина максимума потребления электрической мощности превышает исторические показатели», — заявили в министерстве. Кроме того, высокие температуры приводят к снижению пропускной способности линий электропередачи.

Ранее в среду, 9 августа, на сайте администрации Краснодарского края появилось сообщение с заголовком «Энергосистема Кубани помогает Крыму». В нем отмечалось, что в некоторых районах региона вводится график временного ограничения потребления электроэнергии. «Власти региона и сетевые компании проводят ряд мероприятий, чтобы снизить риски незапланированных отключений электроснабжения из-за установившейся на Кубани и в Республике Крым экстремальной жары», — говорилось в тексте.

Краевые власти уточнили, что ограничения введены по рекомендации Министерства энергетики России для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы Единой энергетической системой России с энергосистемой Крыма.