Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена по делу о «крымских генераторах»

Мосгорсуд оставил под арестом до 6 августа Константина Пономарева, известного своими многолетними спорами, связанными с арендой дизельных генераторов, которые использовались во время энергетической блокады в Крыму. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает корреспондент РАПСИ из зала заседаний.

Сам Пономарев просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест или на залог в размере 100 миллионов рублей.

Пономарев был арестован 7 июня года в рамках расследования двух уголовных дел. Мера пресечения была избрана в связи с тем, что, по мнению следствия, он мог скрыться от правосудия и оказывать давление на свидетелей по делу.

Бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, в том числе о подкупе свидетеля, заведомо ложном доносе и организации подкупа. Также Пономареву вменяется попытка мошенничества, связанного с поставкой 71 дизель-генераторной установки (ДГУ) в Крым, и уклонение от уплаты налогов на сумму более 8 миллиарда рублей, уточняет «Коммерсантъ».

13 июня Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело Пономарева и «Кубаньэнерго», отменив акты нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск Пономарева к компании. Бывший аудитор утверждал, что госкомпания должна вернуть ему генераторы. В фирме заявляли, что занимались лишь доставкой генераторов на полуостров во время энергоблокады.

В 2014 году Минэнерго РФ, чтобы обеспечить поставки энергии Крыму, привезло на полуостров оборудование, среди которого были генератор, принадлежавший структурам Пономарева. Доставляло установки «Кубаньэнерго», входящее в «Россети».

Следователи СК посчитали, что бывший аудитор «путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи» искусственно создал цепочку, по которой оборудование передавалось от одной компании к другой. Схема дала Пономареву возможность обратиться с иском к «Кубаньэнерго» в Краснинский суд Смоленской области, а после получения судебного акта о принадлежности генераторов лично ему — подать иск к госкомпании на более чем 5 миллиардов рублей.

Судья Ирина Цуцкова удовлетворила иск бывшего аудитора к «Кубаньэнерго», признав его требования обоснованными. Апелляция оставила решение без изменений. Ответчик обжаловал акты смоленских судов в Верховном суде, который отправил дело на новое рассмотрение по месту регистрации «Кубаньэнерго» — в Краснодар.

Также по данным следствия, Пономарев в 2014 году вместе с предполагаемым сообщником адвокатом Максимом Загорским, искусственно создал доказательства отсутствия налогооблагаемого дохода. Для этого были якобы подкуплены двое граждан.