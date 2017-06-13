Верховный суд удовлетворил жалобу «Кубаньэнерго» в деле Константина Пономарева

Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело Константина Пономарева и «Кубаньэнерго», отменив акты нижестоящих инстанций. Об этом сообщает ресурс «Право.ru».

Верховный суд рассмотрел дело Константином Пономаревым и «Кубаньэнерго», по которому ранее смоленские суды удовлетворили иск Пономарева к компании. Экс-аудитор заявлял, что государственная компания должна вернуть ему 71 дизель-генератор. В фирме заявляли, что занимались лишь доставкой генераторов на полуостров Крым во время его энергетической блокады.

Представители «Кубаньэнерго» отметили, что в проходившем разбирательстве имело место нарушение норм о подсудности, таким образом, дело и попало в Краснинский райсуд. Как отметил в ходе заседания Кирилл Анохин, главный эксперт Управления координации правовой защиты «Россетей», рассматриваемое сегодня дело напоминает спор между Пономаревым и IKEA. По его словам, смоленские суды выносили свои решения с грубейшими нарушениями. Он обратился к суду с просьбой отменить акты нижестоящих судов. Позицию «Россетей» и «Кубаньэнерго» поддержали Елена Няньчук, представитель Совета Министров республики Крым, и Антон Семейкин из юридического департамента Минэнерго.

Адвокат Пономарева Павел Казарез ходатайствовал о переносе рассмотрения дела, однако суд отказал в удовлетворении просьбы, сославшись на то, что он мог лично явиться в суд. Сам экс-аудитор не смог явиться на сегодняшний процесс, так как был арестован еще на прошлой неделе. Ему инкриминируется попытка особо крупного мошенничества с поставкой дизельных генераторов в Республику Крым, а также уклонение от уплаты налогов на сумму более 4,7 миллиарда рублей. Гражданско-процессуальный кодекс позволяет подать ходатайство об участии в заседании по конференц-связи, но ни Пономарев ни его адвокаты с таким ходатайством к суду не обратились.

В 2014 году Минэнерго России, чтобы обеспечить бесперебойные поставки энергии Черноморскому флоту и жителям Крыма, привезло на полуостров оборудование, среди которого был 71 дизельный генератор, принадлежавший структурам Константина Пономарева. ПАО «Кубаньэнерго», входящее в «Россети», доставляло установки в Крым.

Следователи СК посчитали, что экс-аудитор «путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи» искусственно создал цепочку, по которой оборудование передавалось от одной компании к другой. Эта схема дала Пономареву возможность обратиться с иском к «Кубаньэнерго» в Краснинский районный суд Смоленской области, а после получения судебного акта о принадлежности генераторов лично ему – подать иск к государственной компании на более чем 5 миллиардов рублей.

Заявитель уверял, что его установки незаконно использовались в Крыму. Судья Ирина Цуцкова удовлетворила иск экс-аудитора к «Кубаньэнерго», признав его требования обоснованными. Апелляция оставила такое решение без изменений. "Кубаньэнерго" обжаловало акты смоленских судов в Верховный суд, который в середине февраля 2017 года истребовал дело для изучения.

