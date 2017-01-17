Верховный суд России отменил взыскание полумиллиарда рублей с IKEA

Верховный суд России отменил решение Краснинского суда Смоленской области о взыскании с компании IKEA 507 миллионов рублей в пользу бизнесмена Константина Пономарева, передает Rambler News Service.

Пономарев заявил агентству, что не согласен с этим решением, и добавил, что продолжит «добиваться от IKEA обязательств как в российских, так и в зарубежных судах, в том числе в США».

Суд постановил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

507 миллионов — лишь часть требований Пономарева к IKEA, в целом он планирует взыскать с компании более 100 миллиардов рублей. В январе 2017 года предприниматель направил ретейлеру новое требование о выплате 98,6 миллиарда рублей.

Краснинский суд Смоленской области 30 августа 2016 года взыскал с российской «дочки» IKEA более 507 миллионов рублей в пользу Пономарева. Предметом многолетней тяжбы между сторонами являлся спор из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге.

Спор шведской корпорации IKEA и бизнесмена Константина Пономарева длится несколько лет. Предприниматель требует возместить ущерб, нанесенный ему в связи с использованием компанией дизельных генераторов, которые ретейлер брал в аренду. Генераторы были нужны, в частности, для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих магазинов. В 2010 году Пономарев получил от IKEA 25 миллиардов рублей по внесудебному соглашению. В компании подчеркивают, что главным условием выплаты этой суммы был отказ Пономарева «от любых дальнейших требований, касающихся аренды дизель-генераторов».