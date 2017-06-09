Судившегося с IKEA российского бизнесмена арестовали по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал бизнесмена Константина Пономарева, известного своей многолетней тяжбой с IKEA за долг в 10 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

«Суд постановил избрать в отношении Константина Пономарева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установить до 6 августа», — сказала судья Татьяна Васюченко.

Бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ: «Подкуп свидетеля или потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний», «Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения», «Заведомо ложные показания свидетеля или потерпевшего», «Организация подкупа». Также Пономареву вменяется попытка особо крупного мошенничества, связанного с поставкой 71 дизель-генераторной установки (ДГУ) в Крым, и уклонение от уплаты налогов на сумму более 4,7 миллиарда рублей, уточняет ТАСС.

По версии следствия, обвиняемый знал о разработке Минэнерго мер по организации бесперебойного электроснабжения в Крыму, в том числе передачи «Кубаньэнерго» дизель-генераторных установок, из которых 71 принадлежала ему. Пономарев подписал ряд фиктивных документов, искусственно создав цепочку передачи генераторов двум аффилированным юрлицам.

В документах об аренде бизнесмен умышленно включил формулировку, согласно которой генераторы не вправе были передаваться в субаренду без согласования с ним. На этом основании Пономарев обратился в суд с иском о взыскании 4,2 миллиарда рублей за использование его генераторов и процентов на 1,3 миллиарда рублей. Однако довести до конца свой преступный умысел Пономарев не успел, так как вмешались правоохранительные органы.

Ему также вменяется ряд преступлений против правосудия, совершенных в 2014 году. Он, по данным следствия, вместе с сообщником — адвокатом Максимом Загорским, искусственно создал доказательства клеветы по корпоративному спору с компанией IKEA. Для этого были подкуплены двое граждан. Пономарев своей вины не признает. Он также проходит по уголовному делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера в качестве главного свидетеля.