В Москве рассмотрят дело о самой большой неуплате налогов в российской истории

Тверской районный суд Москвы рассмотрит дело о самой большой неуплате налогов в российской истории — 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Regnum.

Налоговики обвиняют в неуплате налогов экс-аудитора Константина Пономарева. Речь идет о налоге на доход физических лиц (НДФЛ), полученного в результате урегулирования спора с копанием IKEA на 25 миллиардов рублей. По мнению ИФНС, Пономарев реализовал схему, согласно которой, передача средств в его личное распоряжение по договору хранения позволила ему уйти от уплаты налогов. В результате Пономареву был доначислен НДФЛ в размере 4,5 млрд руб.

Изначально средства были перечислены на счет компании Пономарева «Системы автономного энергоснабжения» в 2010 году. По мнению ИФНС, Пономарев реализовал данную схему, чтобы уйти от уплаты налогов.

Два уголовных дела в отношении Пономарева были возбуждены в 2015 году по признакам ухода от налогов в особо крупном размере. В том же году оба дела были закрыты первым зампрокурора Москвы Александром Козловым. Он сослался на решения суда города Раменское, который посчитал, что у Пономарев отсутствует налогооблагаемый доход.

Однако налоговики успешно оспорили акты раменского суда. По их мнению, экс-аудитор использовал фальшивую прописку в Краснинском районе Смоленской области и таким образом вывел спор за пределы Москвы.

