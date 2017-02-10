IKEA отказалась от планов строительства торгового центра в Мытищах

Компания IKEA планирует выставить на продажу права на долгосрочную аренду около 50 гектаров рядом с деревней Челобитьево. На этом участке холдинг планировал построить торговый комплекс «Мега Мытищи». Инвестпроект в компании признали экономически нецелесообразным из-за чрезмерных затрат на создание транспортной инфраструктуры, пишут «Ведомости».

О том, что участок земли у деревни Челобитьево IKEA может выставить на продажу, газете рассказали три консультанта, работавших со шведской компанией, а также подтвердил один из ее партнеров. Источники из этого делают вывод, что холдинг окончательно оказался от строительства торгового центра «Мега Мытищи».

IKEA впервые заявила о планах строительства в Мытищинском районе торгового центра общей площадью около 400 тысяч квадратных метров в 2010 году. На тот момент инвестиции в этот проект оценивались в 1 миллиард долларов. Строительство должно было завершиться в 2013 году.

В 2015 году IKEA сообщила, что торговый центр будет построен к 2018 году, причем общая площадь его уменьшилась до 215 тысяч квадратных метров. Директор по коммерческому развитию IKEA Centres Russia Ольга Шевцова говорила тогда, что инвестиции в проект составят 30 миллиардов рублей. Строительство так и не началось. IKEA долгое время не могла согласовать границы охранной зоны с расположенным рядом с участком храмом Благовещения Пресвятой Богородицы.

В ноябре 2016 года сообщалось о том, что в течение пяти лет IKEA планирует вложить в открытие новых магазинов 1,6 миллиарда долларов. Осенью 2016 шведский ретейлер запустил мебельную фабрику за 60 миллионов долларов в Новгороде, а также приобрел землю под третий торговый центр «Мега» под Санкт-Петербургом. Первый расположен на южной границе с Ленобластью, второй — на севере в черте города.