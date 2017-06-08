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СМИ: бывший шведский разведчик может попасть на скамью обвиняемых в России

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Йоаким Виртанен
Йоаким Виртанен

«Новая газета» в ходе своего расследования пришла к выводу, что бывший сотрудник ИКЕА Йоаким Виртанен может быть обвинен в нескольких преступлениях. В 2016 году Виртанен представил дополнительное соглашение, датированное 2009 годом, о продлении договоров аренды между IKEA и компанией экс-аудитора Константина Пономарева «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ). Этот документ последний использовал, когда в очередной раз судился с компанией ИКЕА.

Виртанен обратился в полицию с явкой с повинной, касающейся спора ИКЕА и Константина Пономарева. Однако, по мнению «Новой газеты», относится она лишь дачи ложных показаний в суде. А правовая оценка, например, видоизменения подписи или «обнаружения» в 2016 году документа 2009 года, может быть дана уже совершенно по другим статьям Уголовного Кодекса России.

Как сообщало «Эхо Москвы», появление документа позволяет рассмотреть вопрос о привлечении Виртанена к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Перед бывшим менеджером IKEA замаячила перспектива оказаться в тюремной камере — и провести до пяти лет в российских колониях.
При этом «Новая газета» сообщила, что председатель Краснинского районного суда Ирина Цуцкова, рассматривавшая дела, фигурантом которых был Пономарев, уволилась по собственному желанию. Служительница Фемиды приняла это решение за два года до завершения полномочий.

Отмечается, что судья Цуцкова неоднократно выносила решения в пользу Пономарева в спорах против компании IKEA, госкорпорации «Кубаньэнерго» и ФНС. Как известно, налоговики обвиняют экс-аудитора в неуплате налогов на сумму 4,5 миллиарда рублей. Речь идет о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) с 25 миллиардов рублей, полученных в результате урегулирования спора с копанием IKEA.

По данным СМИ, Виртанен — выпускник шведской разведшколы, с 1998 года работал в шведском консульстве в Петербурге, но в 2000 году его уволили с дипломатической службы. Про следующие 7 лет его жизни ничего достоверно не известно, а в 2007 году Виртанен устроился в ИКЕА стажером. В 2009 году получил назначение менеджера по выявлению и устранению недостатков, допущенных подрядчиками при строительстве торговых центров в Петербурге. Осенью 2009 года он был уволен из компании по подозрению в коррупции.

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