IKEA подарила кукольные кроватки кошкам из канадского приюта

IKEA пожертвовала для кошек, живущих в канадском приюте, кукольные кровати. Компания передала 10 таких спальных мест, а также 300 долларов расположенному в Торонто Etobicoke Humane Society, пишет Metro.

Издание отмечает, что идея использовать предназначенные для кукол кровати для кошек не нова. Несколько месяцев назад в Японии владельцы животных стали обладателями этих кроваток из серии «Дуктиг» и начали фотографировать своих питомцев, свернувшихся под одеялами. В интернете много подобных снимков.

Однако, обращает внимание Metro, для кошек в приюте эти кровати больше, чем просто симпатичные реквизиты для фото. Животные могут на них отдыхать, поднявшись с холодного пола.

Поскольку приют не является коммерческой организацией, он не может обеспечить своих обитательниц уютными местами для сна.

Кошки оценили кровати и быстро обосновались, хотя некоторые предпочли под ними спрятаться, сообщает газета.

Видео: Etobicoke Humane Society / YouTube

На сайте «ИКЕА Россия» указывается, что товары серии «Дуктиг» помогают детям почувствовать себя взрослыми. «Подражая родителям в игре, они развивают социальные навыки. В комплекте с детской кухней и рабочим столом идут различные инструменты и аксессуары — прямо как настоящие!» — отмечает компания.

Кукольные кровати продаются с комплектом постельного белья и стоят тысячу рублей.