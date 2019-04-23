Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии

Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает сайт ПАО «МРСК Сибири».

«Совокупная задолженность регионального сектора ЖКХ за электроэнергию увеличилась до 459,7 миллиона рублей. Только при Правительстве [главы республики Валентина] Коновалова долг коммунальщиков за свет в течение отопительного периода — с 1 ноября 2018 года по 22 апреля 2019 года — вырос на 309,7 миллиона рублей», — заявил гендиректор компании Павел Акилин.

Первые отключения начнутся 23 апреля. Всего до конца месяца в регионе ограничат подачу электроэнергии 18 коммунальным организациям в Черногорске, Аскизском, Усть-Абаканском, Ширинском, Боградском и Бейском районах. Предполагается, что основной технологический процесс на предприятиях не будет нарушен. Однако отмечается, что обеспечение теплом и водой жителей этих районов будет зависеть от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку.

Так как не все коммунальные предприятия смогут правильно распределить нагрузку, многие дома могут оказаться без отопления. Энергетики заявляют, что готовы бесплатно раздавать отопительные приборы социально значимым объектам по предварительным заявкам.

Подачу электроэнергии на обесточенные объекты обещают оперативно возобновить после погашения долгов либо после предоставления банковской, муниципальной или государственной гарантии.

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