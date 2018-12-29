Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за блокады Крыма

Из-за блокады Крымского полуострова экономика Украины несет колоссальные потери, которые исчисляются сотнями миллионов долларов. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Колоссальные потери мы понесли из-за разрывов связей, блокирования Крыма. Мы только на экспорте теряем в год сотни миллионов долларов — денег, которые должны были поступать в энергосистему и положительно сказываться на снижении тарифов за электроэнергию», — сказал он.

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Семиноженко считает, что украинская власть с самого начала смирилась с потерей Крыма, вместо того, чтобы «заботиться о гражданах Украины, где бы они ни находились». В качестве примера он привел отсутствие официальных соболезнований от украинской стороны после трагедии в колледже в Керчи. «Это свидетельство того, что Крым перечеркивают с самого начала», — сказал политик.

Бывший вице-премьер отметил, что отключение Крыма от водоснабжения и электроэнергии было проведено чтобы «крымчане еще больше полюбили материковую Украину».

28 декабря крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что в районе Перекопского перешейка на севере Крымского полуострова было возведено и введено в эксплуатацию пограничное заграждение. Система заграждений протяженностью более 60 километров оснащена несколькими сотнями различных датчиков с видеонаблюдением. В ФСБ заверили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов, также оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя и наркотиков.

Украинские власти заявили, что возведение этого заграждения никак не меняет статус полуострова, который официальный Киев считает оккупированным.

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