«Газпром» захотел еще полтриллиона рублей на мегапроект

Наблюдательный совет ВЭБа готов выдать 538,5 миллиарда рублей «Газпрому» на строительство СПГ-завода и газохимического комплекса (ГХК) в Усть-Луге. Общий размер долгового финансирования составит 1,672 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на источник, близкий к одному из членов наблюдательного совета банка, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Вопрос о кредите ВЭБа внесен в повестку заседания, которое пройдет 29 августа. Наблюдательный совет возглавляет премьер-министр России Дмитрий Медведев, в пресс-службе правительства подтвердили дату заседания.

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В презентации проекта для заседания сказано, что кластер в Усть-Луге сможет перерабатывать 45 миллиардов кубометров природного газа и производить 13 миллионов тонн сжиженного газа. Это больше, чем «газпромовский» «Сахалин-2», но меньше, чем «Ямал-СПГ». Собственный капитал проекта — 717 миллиардов рублей, стоимость всего проекта — 2,388 триллиона.

Построить оба объекта предполагается за шесть лет, то есть до 2024 года. В ВЭБе рассчитывают, что на долю иностранного финансирования придется 378 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что «Газпром» попросил правительство поддержать строительство в Усть-Луге и выделить около триллиона рублей. Для этого глава компании Алексей Миллер предложил правительству вложить деньги в ВЭБ в виде субсидии или имущественного взноса в капитал. Он подчеркнул, что после появления комплекса прирост валового регионального продукта Ленобласти составит 300 миллиардов рублей в год.

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