«Газпром нефть» изучит недра полуострова Таймыр

«Газпром нефть» получила лицензии на геологическое изучение территорий на западе полуострова Таймыр. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего компания получила права на 12 участков общей площадью более 5 тысяч квадратных километров. Все они расположены на территории Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Лицензии выданы сроком на 7 лет.

Для их получения «Газпром нефть» впервые использовала «заявительный» принцип. Он предполагает, что право пользования участком получает тот недропользователь, который первым подал корректно оформленную заявку. При этом на участке не должно быть открытых запасов и (или) прогнозных ресурсов углеводородного сырья категории D0 (подготовленные к поисковому бурению ресурсы) и (или) Dл (выявленные локализованные ресурсы).

Степень геологической изученности Таймыра крайне низка, что отчасти объясняется значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. В 2020-2021 годах компания планирует провести обобщение региональных данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съемку территории. По результатам будет подготовлена программа поисковых геологоразведочных работ.

«Развитие проектов по добыче нефти в Арктике — стратегический приоритет нашей компании. За Северным полярным кругом есть множество возможностей как для освоения уже открытых месторождений, так и для поиска новых, — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. — Таймыр — одна из самых малоизученных территорий нашей страны, мы высоко оцениваем потенциал этого региона и начинаем формирование программы его геологического изучения».

