В «Газпром нефти» подчеркнули важность цифровой трансформации нефтяного бизнеса

Цифровая трансформация нефтяной компании невозможна извне, осуществить ее может только сама компания, хотя это и не исключает привлечения партнеров для решения данной задачи. Об этом в ходе выступления в рамках Восточного экономического форума заявил председатель правления, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Нельзя купить готовое коробочное решение — его просто не существует. Нельзя привлечь внешнюю технологическую компанию, чтобы она разработала для нефтяной компании киберфизическую систему. Она просто не сможет понять и охватить все те процессы, которые происходят в вертикально-интегрированной нефтяной компании, — добавил он. — И, занимаясь сегодня своей цифровой трансформацией, "Газпром нефть", по сути, сама становится технологической компанией. Мы уже обладаем новыми компетенциями, создаем новые продукты. Если посмотреть на профессии сотрудников, которые работают в "Газпром нефти", то у нас уже очень много специалистов, которых привычнее встретить в технологических компаниях».

Дюков также отметил, что цифровая трансформация нефтегазового сектора сильно отличается, например, от цифровой трансформации в банковском секторе или в индустрии развлечений. «Там с помощью цифровых технологий создаются принципиально новые продукты. Мы тоже создаем новые цифровые продукты в розничном сегменте, но все же наш основной товар не меняется. Поэтому у нас цифровая трансформация больше касается изменений бизнес-процессов. И конечно, в нефтегазе она сложнее, чем во многих других отраслях: мы строим цифровые модели в том числе химических и физических процессов», — подчеркнул топ-менеджер.

«Газпром нефть», по его словам, исходит из того, что спрос на углеводороды продолжит расти. А существующие производственные мощности проходят свои эволюцию, достигая пика, после чего на них начинается снижение добычи. Поэтому не только для роста, а даже для сохранения какой-то стабильной полки добычи на мировой рынок все время должен выходить на новые мощности. «Поэтому мы сегодня работаем над тем, чтобы предложить рынку и новые мощности, и освоение новых классов запасов. Мы идем в новые провинции, в новые для нас регионы в Арктике, в Восточной Сибири, — рассказал Дюков. — В Арктике у нас уже есть три успешных крупных проекта: Приразломное, Мессояха и Новый порт. На их примере мы показали, что обладаем технологиями, чтобы успешно там работать. В том числе технологиями для круглогодичного вывоза нефти с арктических месторождений».

Сегодня у компании есть новые проекты на Ямале, Гыдане, в устье Енисея. Это, по словам топ-менеджера, пока еще малоизученные, но очень перспективные территории. «Газпром нефть» планирует наращивать добычу в Арктике, и это будет эффективная добыча и эффективные инвестиции в новые проекты.

В традиционных регионах присутствия компания не только работает над повышением эффективности и нефтеотдачи на существующих активах. «Для нас очень важна работа с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами. Это одна из наших стратегических задач. Мы работаем с нефтяными оторочками, подгазовыми залежами. Мы создали технологические полигоны для разработки Бажена, доманика, палеозоя. Если говорить конкретно о Бажене, то мы все ближе к точке окупаемости его разработки. В 2021 году мы уже сможем добывать нефть Бажена в промышленных объемах», — рассказал Дюков.

Он также подчеркнул, что для работы с новыми классами запасов необходимы не только поиск или разработка новых технологий. «Не менее важно сделать эти технологии готовыми для массового применения, масштабирования, а также пройти так называемую кривую обучения. Это требует перенастройки многих процессов в компании. При этом и наши подрядчики, сервисные компании, наши партнеры должны пройти такой же путь. Только в этом случае новые технологии дадут максимальную отдачу, максимальный эффект», — подчеркнул выступавший.