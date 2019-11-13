В России пересмотрят вопрос подключения к интернету филиалов школ в селах

В России необходимо пересмотреть вопрос о подключении филиалов крупных школ в селах к интернету в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Дмитрия Медведева.

«До тех пор, пока в селе есть школа, село имеет перспективы развития, как только школа исчезает, село, по сути, обречено на деградацию», — сказал глава правительства. Премьер отметил, что многие филиалы школ по размеру соответствуют полноценным учебным заведениям. «Никакой разницы с точки зрения задач, которые стоят перед таким учреждением, нет, там должно все быть по полной программе», — добавил премьер.

Слова главы правительства стали реакцией на заявление губернатора Алтайского края Виктора Томенко — в его регионе 43 процента жителей проживают в селах. Томенко выступил с предложением включить в нацпроект и филиалы учебных заведений, хотя в настоящее время они находятся за границами проекта.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!