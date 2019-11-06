Под Петербургом 100 соцобъектов подключили к интернету

Более 100 социально значимых объектов Ленинградской области подключили к скоростному интернету в рамках нацпроекта по развитию в России цифровой экономики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Речь идет о таких социальных объектах, как школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, а также пожарной части.

В общей сложности работы были проведены на 111 объектах. Они располагаются в Выборгском, Всеволожском, Приозерском, Тосненском, Тихвинском и других районах области. К концу 2021 года планируется подключить к скоростному интернету в общей сложности 424 социально значимых объектах Ленобласти.

В рамках нацпроекта в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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