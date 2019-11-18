Подсчитано число российских пользователей интернета

В России ежедневно интернетом пользуются 86 процентов населения, а число обращений на портал госуслуг за год выросло в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Максима Акимова.

В общей сложности на руках у россиян 88 миллионов мобильных устройств. Акимов отметил, что проникновение интернета в России способствует росту услуг цифрового государства.

По словам вице-премьера, в 2020 году власти планируют перешагнуть отметку в 100 миллионов пользователей интернета ежедневно. Однако, по его словам, в настоящее время происходит сдвиг именно в сторону пользования мобильными телефонами и мобильным приложением портала госуслуг.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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