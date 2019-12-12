«МегаФон» станет участником СП для расчистки спектра 5G

Компании «МегаФон», «Ростелеком», «ВымпелКом» и «МТС» подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 мегагерц, 3,4–3,8 гигагерца, 4,4–4,99 гигагерца и 24,25–29,5 гигагерца во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором. Основная полоса для сетей пятого поколения — 3,4-3,8 гигагерца, или так называемого «золотого диапазона» — C-band, объяснили в «МегаФоне» причину интереса СП к этому диапазону частот. Поскольку 90 процентов коммерческих запусков нового стандарта в мире было реализовано именно в C-band. Вендоры также разрабатывают оборудование в большинстве своем под этот диапазон. Но а другие частоты можно использовать для развертывания 5G в качестве дополнительных.

«Уверен, совместная работа операторов по развитию 5G в России позволит выстроить диалог с государством и совместно запустить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию перспективных технологий и открыв нашим абонентам огромный мир цифровых возможностей. Пилотные проекты в рамках тестовых зон позволили нам и партнерам изучить возможности сети и сформулировать рекомендации по использованию частотного спектра. Мы видим, что "золотым" стандартом для развития 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3400-3800 мегагерц, а другие частоты возможны к использованию как комплиментарные», — прокомментировал новость генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.

Минсвязи должно подтвердить полномочия совместного предприятия о том, что оно имеет право заниматься вопросами расчистки спектра. Также должно быть подтверждено, что тот спектр, который будут высвобождать операторы связи, должен отойти к участникам этого совместного предприятия.

В «МагаФоне» отметили, что телекоммуникационные компании ушли от идеи единого инфраструктурного оператора — ими была выбрана другая механика: на инфраструктуре существующих операторов строить 5G-надстройку. Формат работы предприятия подразумевает совместное использование инфраструктуры для более полного покрытия территорий связью. Совместное использование инфраструктуры (или «шеринг») — привычная схема работы для операторов: «Вымпелком» и МТС использовали ее для развития LTE, например.

Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений. В частности, это необходимо для реализации предложений операторов связи о том, как можно было бы высвободить нужные для 5G частоты, например, вывести из крупных городов наземные станции спутниковой связи.