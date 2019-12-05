Российские СМИ захотели наказывать за давление на суды

Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций». Об этом сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», которая ознакомилась с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.

Так, судьи предложили разработать нормативный акт о правилах освещения деятельности судов в СМИ. Речь идет о механизме защиты от «дискредитации судебной власти» и привлечении СМИ к ответственности за «лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».

В комиссии Совета судей по связям с госорганами и общественными организациями пока не готовы сказать, какие именно меры подразумевают авторы документа. Отмечается, что под негативными материалами подразумевается «необоснованная критика», а также «умаление авторитета судебной власти», которые подрывают доверие общества.

Ранее сообщалось, что совет судей России решил ввести запрет на одежду с вызывающими надписями для посетителей, приходящих в суды. Новое требование к внешнему виду появится в «Типовых правилах пребывания посетителей в судах», которые будут утверждены в ближайшее время. Кто будет определять степень допустимого, не указывается. Сейчас судебные приставы запрещают проходить в здание правосудия посетителям в пляжной одежде, шортах и коротких юбках, а также в майках и одежде с декольте.

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