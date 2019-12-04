В российских судах запретят одежду с вызывающими надписями

Совет судей России решил ввести запрет на одежду с вызывающими надписями для посетителей, приходящих в суды. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Новое требование к внешнему виду появится в «Типовых правилах пребывания посетителей в судах», которые будут утверждены в ближайшее время. Кто будет определять степень допустимого, не указывается.

В настоящее время судебные приставы запрещают проходить в здание правосудия посетителям в пляжной одежде, шортах и коротких юбках, а также в майках и одежде с декольте.

В документе будут указаны лица, имеющие право прохода в суды без личного досмотра, среди них депутаты Госдумы, работники судов, прокуроры, пояснил на заседании совета судей его руководитель Виктор Момотов.

Режиссер Кирилл Серебренников приходит на заседания в Мещанский суд Москвы, в котором слушается его уголовное дело о хищениях бюджетных средств, в черных футболках с разными надписями, передает РИА Новости.

Его видели в одежде с цитатой из произведения «Мертвые души» Николая Гоголя «Русь, чего ты хочешь от меня?», словами «Жги», «Все утопить» и латинским девизом Deus conservat omnia («Бог хранит все»). Надписи расположены на спине и не видны судье и другим участникам процесса, только зрителям в зале.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru