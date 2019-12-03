В России стало меньше заключенных

В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше. Об этом сообщил председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ, передает ТАСС.
По его словам, в настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 530 тысяч человек. Он напомнил, что 1 января 1999 года в российских колониях было 1,06 миллиона заключенных.
Глава ВС также указал на сокращение числа сидельцев с 1 января текущего года — на 33 тысячи или шесть процентов.
Российские суды за девять месяцев текущего года рассмотрели 79 тысяч ходатайств об аресте обвиняемых, из них 71 тысяча была удовлетворена, что на шесть тысяч меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
В Федеральной службе исполнения наказаний объясняли многолетнее снижение числа заключенных в колониях принятием законов, направленных на гуманизацию уголовного законодательства.