В российской колонии появилась VIP-душевая для блатных заключенных

VIP-душевая для блатных заключенных появилась в исправительной колонии №9 (ИК-9) в Пермском крае. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале общественной организации Gulagu.net.
На размещенных кадрах видно, что в душевой выполнен хороший ремонт, уложена новая плитка и установлена дорогая сантехника. Она, как утверждается в видеоролике, была построена в десятом отряде «на деньги жертв пыток — осужденных из касты так называемых опущенных».
По информации Gulagu.net, моются в роскошной душевой блатные — узкий круг заключенных, приближенных к администрации исправительной колонии, а сотни других осужденных вынуждены ходить по улице в баню раз в неделю.
Как выяснили журналисты портала 59.ru, зарплата одного из осужденных этой колонии составляет 60 рублей. Из рабочего листа, который оказался в распоряжении издания, следует, что рабочему начисляют 260 рублей, 200 из которых удерживают по причине иска, на руки заключенный получает всего 60 рублей.
В октябре прошлого года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима по делу банды «цапков» Вячеслав Цеповяз ест красную икру, крабов и жарит шашлык. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых осужденный сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.