Опубликовано видео избиения заключенного начальником российской колонии

Адвокат из Карелии Роман Масалев опубликовал во «ВКонтакте» ссылку на видеозапись, на которой, как утверждается, начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. Запись выложена в анонимном YouTube-канале «Говори правду».

На записи видно, как двое мужчин в форме заталкивают заключенного в комнату с решетками. В подписи к видео сказано, что это помещение санитарной части. Мужчины по очереди бьют заключенного руками, коленями и локтями.

Позже в помещение заходит еще один сотрудник ФСИН и что-то говорит на ухо начальнику колонии. Как указано в описании ролика, он «говорит, что камера не выключена». Видеозапись опубликована без звука. После этого мужчины перестали избивать заключенного и ушли из комнаты.

Как сообщает «Медиазона», начальника колонии Савельева и его заместителя Ковалева узнали на видео сразу несколько человек: журналистка Алла Константинова, которая готовила материал о пытках в ИК-9 и была на экскурсии в колонии, отбывавшие наказание в ИК-9 Рубен Погосян и Равшанджон Эргашев, а также матери двух других заключенных.

8 октября троих полицейских из Саратова задержали по подозрению в пытках задержанного раскаленным утюгом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.

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