Российские зэки изнасиловали сокамерника за отказ платить взятки оперативникам

В отношении двух осужденных исправительной колонии №9 (ИК-9) в Соликамске Пермского края возбуждено уголовное дело: их подозревают в избиении и изнасиловании сокамерника. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Дело против 33-летнего и 29-летнего осужденных возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц») УК РФ. По данным следствия, преступление было совершено днем 22 сентября.

Видеозапись, на котором оно запечатлено, была опубликована 24 сентября на официальном канале правозащитного проекта Gulagu.net. Основатель проекта Владимир Осечкин на своей странице в Facebook сообщил, что подозреваемые нарушили закон по «указанию оперативников».

По словам Осечкина, потерпевший отказывался платить взятки оперативникам, а также подписывать явки с повинными в преступлениях, которые он не совершал.

После инцидента в ИК-9 была начата служебная проверка по линии Федеральной службы исполнения наказаний. Прокуратура Пермского края после проверки в ИК-9 уже подтвердила факт неправомерных действий, связанных с нарушениями требований уголовно-исполнительного законодательства.

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