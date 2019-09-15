Осужденного за смерть девочки российского зэка убили в колонии

В колонии на станции Старый Просвет в пригороде Кургана (Курганская область) произошло убийство осужденного. Об этом в воскресенье, 15 сентября, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России сообщили URA.RU.

По словам пресс-секретаря ФСИН Руслана Бурсина, осужденного нашли на его спальном месте с признаками насильственной смерти в субботу, 14 сентября. На место происшествия были вызваны сотрудники Следственного комитета России (СКР), которые возбудили уголовное дело.

Материалы по теме Зоны невозврата Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»

Как уточнил правозащитник Александр Андрюков, 28-летний погибший был осужден за убийство девочки в одном из районов Курганской области. По мнению Андрюкова, преступление в колонии могло произойти из-за того, что ее администрация не учла негативные последствия появления осужденного в исправительном учреждении.

14 ноября прошлого года сообщалось, что авторитеты челябинской исправительной колонии до смерти забили заключенного за употребление наркотиков.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru