Конфликт между особо опасными преступниками произошел в российской колонии

Между заключенными исправительной колонии №7 (ИК-7) в Саратовской области, где содержатся особо опасные преступники, произошел конфликт. Об этом в пятницу, 1 февраля, в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили ТАСС.

По данным ведомства, часть осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников ИК-7. Всего в колонии содержится около 800 опасных рецидивистов, при этом 75 процентов всех зеков не поддержали акцию неповиновения.

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Как отмечают в УФСИН, в настоящее время ситуация в ИК-7 взята под контроль, туда направлена комиссия из уполномоченных сотрудников центрального аппарата ФСИН России. По факту произошедшего назначена служебная проверка.

8 октября 2018 года сообщалось, что от 100 до 150 заключенных бунтовали в омской ИК-6 против незаконно созданных карательных отрядов. По версии ФСИН, в инциденте участвовали несколько десятков заключенных. По официальным данным, пострадали 20 человек.

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