Стали известны подробности бунта в омской колонии

В омской колонии №6, где произошел бунт заключенных, введен режим особых условий. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель портала Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на имеющийся в его распоряжении приказ ФСИН.

«Нам его источник из ФСИН прислал», — сказал он.

Из документа следует, что 6 октября в 21:30 по местному времени осужденные отрядов №5 и №6 в количестве 100-150 человек организовали массовую драку и погром в отрядах. Они предприняли попытку освободить заключенных из карантинного отделения, ШИЗО и ПКТ (помещение камерного типа).

К бунтующим примкнули осужденные из еще шести отрядов (№3, 4, 7, 8, 9, 10). В результате возникла непосредственная угроза жизни и здоровья осужденных и персонала учреждения, отмечается в приказе ФСИН.

Документ, подписанный временно исполняющим обязанности начальника управления ФСИН по Омской области Русланом Петеневым, предусматривает введение с 7 октября 2018 года в ИК-6 усиленный вариант несения службы по охране и надзору со стороны сотрудников колонии. Также отменяются свидания осужденных с родственниками, переписки и телефонные переговоры, просмотр кино и чтение литературы, прогулки.

«Информация, содержащая в приказе, опровергает все утверждения УФСИН о том, что произошла какая-то небольшая драка. Очевидно, что не менее 100 человек начали массовую акцию протеста, неповиновения. К ним примкнула практически вся оставшаяся колония, а администрация потеряла контроль над вверенным учреждением», — прокомментировал приказ Осечкин.

По его словам, осужденные взбунтовались против незаконно организованной в этой колонии секции дисциплины и порядка, когда одни заключенные (активисты) могут командовать остальными. Из окон колонии осужденные вывесили простыни, на которых кровью было написано «Спасите» и «Помогите», сообщил он.

Во ФСИН утверждали, что «отрицательно настроенные» заключенные требовали предоставить им мобильные телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех «нарушителей режима». В ответ на территорию учреждения был введен сводный отряд, проведены обыски, «отрицательно настроенных» изолировали.

Массовая драка между заключенными ИК-6 произошла ночью в субботу, 6 октября. По версии ФСИН, в ней участвовали несколько десятков людей. По официальным данным, пострадали 20 заключенных.

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