Жена омского зэка рассказала о «мясорубке» со 150 участниками

От 100 до 150 заключенных бунтовали в омской колонии против незаконно созданных карательных отрядов. Об этом сообщил «Ленте.ру» руководитель портала Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Нескольких осужденных эта зондер-команда забрала, чтобы избить и опустить, и другие осужденные начали выходить из отрядов, чтобы спасти их. Терпение просто лопнуло. Если бы была просто драка между заключенными, то они не стали бы своей кровью писать на простыне "Спасите" и ее в окошко выставлять», — рассказал он.

В списке пострадавших — более 100 осужденных со следами избиений, сообщила «Ленте.ру» жена одного из заключенных колонии. По ее словам, среди них нет ее супруга. Со списком раненых она смогла ознакомиться на личном приеме у начальника колонии, который в понедельник, 8 октября, проводит встречи с родственниками осужденных.

«Один заключенный по фамилии Герасимов в тяжелом состоянии, остальные — кому руку сломали, кого порезали, с огнестрельными ранениями никого нет. Там была мясорубка. Зону разбомбили, осужденные хотели вообще ее поджечь, с факелами ходили. Начальник колонии сам в шоке», — сказала женщина.

По ее словам, все свидания сейчас отменены. Людей, которые оказались во время бунта на территории колонии, встречаясь с заключенными, выводили в потрясенном состоянии. ИК-6 до сих пор в оцеплении, вокруг нее дежурят бойцы ОМОНа и полиция, добавила собеседница «Ленты.ру».

Эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов на своей странице в Facebook опубликовал видео, снятое возле ИК-6.

Фонд "В защиту прав заключенных" / Facebook

К беспорядкам в колонии могло привести противостояние представителей субкультуры АУЕ (расшифровывается как «арестантский уклад един») с «активистами», пишет местное издание Om1.ru. Авторитеты якобы считали, что у осужденных, сотрудничающих с администрацией, слишком много привилегий.

Со слов начальника колонии выяснилось, что группа заключенных избила палками завхоза, а зачинщиком драки стал некий чеченец, этапированный из другой колонии, где он отбывал одиночное заключение.

Массовая драка между заключенными ИК-6 произошла ночью в субботу, 6 октября. По версии ФСИН, в ней участвовало несколько десятков человек. По официальным данным, пострадали 20 заключенных.

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