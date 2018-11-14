Авторитетов уральской колонии обвинили в убийстве зека из-за наркотиков

Авторитеты челябинской исправительной колонии до смерти забили заключенного за употребление наркотиков. Об этом в среду, 14 ноября, сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Валерия Приходкина.

По ее словам, погибший Евгений Кидинов отбывал наказание в ИК №1 города Копейска. Согласно данным судмедэкспетизы, причиной его смерти стала передозировка, однако другие заключенные рассказали ей об обратном.

Осужденные указали, что местные авторитеты обвинили Кидинова в употреблении курительной смеси (спайса), после чего стали бить и пытать, пытаясь выяснить, где он взял наркотики. После долгих избиений он «посинел и перестал подавать признаки жизни».

«Кидинова забили до смерти за употребление наркотиков некие "блатные". Били его с семи вечера. Каким-то образом он прошел вечернюю проверку, хотя его не было на ней. Убили его на первой жилой зоне, хотя проживал он на второй. Уже мертвого его принесли в медсанчасть. Это все происходило в третьем отряде. Там тьма свидетелей. Как только случилось ЧП, в колонию приехало очень много сотрудников из управления, и они диктовали в администрации, как замести улики», — написала правозащитница, добавив, что у погибшего остались четверо детей.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что по факту смерти заключенного проводится проверка.

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