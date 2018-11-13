Стоимость питания заключенных оказалась меньше ста рублей в сутки

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко назвал сумму расходов на питание для российских заключенных. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, питание россиян, отбывающих наказание, обходится бюджету в 72 рубля в сутки. «Мы наняли хороших специалистов, которые заканчивали Тимирязевскую академию, которые провели расчет, составили компьютерную программу, которая полностью дает расклад — какому региону сколько надо на питание больных, женщин, детей и сколько это будет стоить», — рассказал он.

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Максименко пояснил, что ФСИН подошла к вопросу сокращения расходов «не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства».

Он отметил, что благодаря оптимизации закупок и производства продуктов размер установленных средств на питание осужденных снизился с 24 до 15 миллиардов рублей за шесть лет. За последний год ведомство сэкономило 1,2 миллиарда рублей, которые вернуло в казну.

Ранее ФСИН объяснила обеды бандита-«цапка» с икрой и крабами. По словам Максименко, разошедшаяся по сети фотография была сделана еще в 2015 году. Он заявил, что избежать коррупции в дальних регионах сложно, особенно если преступник, который вступает в сговор с сотрудниками, имеет дар убеждения и платит большие деньги.

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