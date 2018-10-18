Тюремщики отказались извиняться перед замученными арестантами

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась извиняться перед заключенными, которых использовали в качестве рабов, избивали, насиловали, а также перед матерью, чей сын умер после избиения сотрудниками СИЗО. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает «Комитет против пыток».

Правозащитники пишут, что юрист организации Тимур Рахматулин официально обратился к замдиректора ФСИН Валерию Максименко с просьбой принести извинения трем потерпевшим от действий сотрудников службы.

В своем обращении Рахматулин перечислил приговоры по делам офицеров оренбургских колоний и СИЗО, осужденных за принуждение заключенных строить дачи, сексуальное насилие и избиение обвиняемого до смерти.

«Законодательством Российской Федерации не предусмотрено принесение извинений потерпевшему вышестоящими должностными лицами при совершении их подчиненными должностных преступлений», — сообщает ФСИН в ответе юристу и подчеркивает, что сотрудники службы изучают права человека в рамках программ высшего и дополнительного образования.

31 июля замдиректора ФСИН Валерий Максименко в прямом эфире попросил прощения у заключенного Евгения Макарова, которого избивали и пытали сотрудники ярославской колонии.

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