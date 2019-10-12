Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Этот сотрудник будет уволен, это однозначно. Судя по тому, что происходит на видео — это уголовно наказуемое деяние», — отметил он. По словам Максименко, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Савельева.

Замглавы службы добавил, что в Карелию направлена служебная проверка для получения и изучения всех материалов. «От таких сотрудников надо освобождаться», — заключил он.

Ранее адвокат из Карелии Роман Масалев опубликовал ссылку на видеозапись. По его словам, на записи Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного.

Сотрудников ИК-9 опознали на видео еще несколько человек: журналистка Алла Константинова, отбывавшие в колонии наказание Рубен Погосян и Равшанджон Эргашев, а также матери двух других заключенных.

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