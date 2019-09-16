Освобожденный заключенный описал пытки в российских колониях

Украинец Владимир Балух, освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, сообщил о пытках в двух российских колониях. Его рассказ приводит «Крым. Реалии».

По словам Балуха, физическое насилие над ним началось по приезде в тверской следственный изолятор №1 (СИЗО-1), куда его доставили из Керчи. «Избиения, наволочка на голову, поливание водой, электрошокер, битье по всем частям тела — по пяткам, по ногам, по ушам», — уточнил он.

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Издевательства продолжились и в исправительной колонии №4 (ИК) в Торжке, добавил экс-заключенный. «Их там было много. Человек десять, минимум — восемь. Били сзади, я лицом к стене стоял. Кинули на шпагат, били по ногам, в область печени, почек, по голове сзади. Я находился лицом к стене, растянутый до дикой физической боли. После этого раздели догола, дали робу, которую нельзя застегнуть, сказали заправлять в трусы штаны», — рассказал Балух.

Украинец также сообщил, что после избиения его отправили сначала на карантин, а затем на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) — за то, что не поздоровался с сотрудником администрации. Балух считает, что цель сотрудников исправительных учреждений — унизить, сломать человека морально и заставить его «чувствовать мразью, что ты полностью в их руках и ничего сделать не можешь».

Владимир Балух в июле прошлого года был приговорен российским судом к четырем годам и 11 месяцам колонии и штрафу. Его обвинили в хранении боеприпасов. Сам украинец вину не признал и в знак протеста объявлял голодовку. 7 сентября осужденный вместе с другими гражданами Украины прибыл на родину в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

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