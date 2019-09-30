Изнасилование осужденного обернулось массовой дракой в российской колонии

Осужденные устроили массовую драку в исправительной колонии №9 (ИК-9) в Соликамске Пермского края после того, как двое заключенных избили и изнасиловали сокамерника. Об этом в понедельник, 30 сентября, со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщает портал 59.ru.

По данным ведомства, в результате драки более десяти осужденных получили травмы различной степени тяжести. После инцидента следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 («Халатность»). Подозреваемыми по нему проходят сотрудники ИК-9, допустившие преступление против осужденного и массовую драку.

26 сентября стало известно, что двоих осужденных в ИК-9 заподозрили в избиении и изнасиловании сокамерника. Дело против мужчин было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц») УК РФ. По данным следствия, преступление было совершено днем 22 сентября.

Видеозапись, на котором оно запечатлено, была опубликована 24 сентября на официальном канале правозащитного проекта Gulagu.net. Основатель проекта Владимир Осечкин сообщил, что подозреваемые нарушили закон по «указанию оперативников». По его словам, потерпевший отказывался платить взятки оперативникам, а также подписывать явки с повинными в преступлениях, которые он не совершал.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru