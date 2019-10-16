Убийца сбежал из российской колонии

В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал убийца. Об этом в среду, 16 октября, сообщается на сайте краевого управления ФСИН России.
В ведомстве пояснили, что беглец Юрий Брысев 25 лет отбывал наказание в лечебно-исправительном учреждении для больных алкоголизмом и наркоманией в Сосновоборске. Сотрудники колонии обнаружили отсутствие заключенного во время вечернего обхода 15 октября.
Отмечается, что Брысев получил тюремный срок за убийство и угон автомобиля.
Названы приметы сбежавшего заключенного: рост 168 сантиметров, худощавый, зеленые глаза, короткие русые волосы, на левом предплечье трехсантиметровый келоидный шрам.
В сентябре в Астраханской области поймали троих заключенных, сбежавших из колонии в Калмыкии. На допросе они пояснили, что хотели попасть на празднование Дня города.