Заключенные сбежали из тюрьмы за виски и вернулись обратно

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Федеральные маршалы и следователи из управления шерифа в американском штате Техас поймали четырех заключенных, которые несколько раз покидали тюрьму и возвращались с контрабандой. Об этом сообщает сайт ABC 13.

По его данным, 34-летний Джулиан Лемус (Julian Lemus), 45-летний Роберт Янг (Robert Young), 25-летний Лео Мартинез (Leo Martinez) и 35-летний Сильвестр Рико (Silvstre Rico) неоднократно сбегали из тюремного комплекса Бомонт и приходили обратно с контрабандными товарами.

После нескольких сообщений о побегах представители властей установили наблюдение за комплексом, 11 октября нарушителей поймали. Увидев полицейских и федеральных маршалов, заключенные попытались скрыться, но безуспешно. У них изъяли бутылки с виски и мобильные телефоны. Где они достали эти товары, неизвестно.

Ранее сообщалось, что сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет. Он получил срок за торговлю женщинами и детьми, однако в 2002 году ему удалось бежать из тюрьмы, все это время он жил в горной пещере, которая находилась неподалеку от его родного города.

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