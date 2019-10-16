Кот-наркокурьер сбежал от российских следователей

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию №6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, при помощи которого доставлялись запрещенные вещества. Об этом в среду, 16 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, следователи поместили животное в зооуголок «на ответственное хранение», однако кот сбежал оттуда. Защита главного фигуранта дела, Эдуарда Долгинцева, считает, что утеря кота лишает адвокатов возможности провести следственный эксперимент и проверить, действительно ли животное могло переносить наркотики.

Как заявил адвокат Дмитрий Сотников, ответственных за хранение кота необходимо наказать, а само дело — закрыть из-за потери предполагаемого орудия преступления.

По версии следствия, осужденный ИК-6 Долгинцев решил наладить поставки наркотиков заключенным из-за пределов исправительного учреждения. Для этого обвиняемый решил использовать рожденного в колонии кота, который иногда покидал ее территорию через небольшой лаз.

Как считает обвинение, в июле 2018 года знакомый Долгинцева надел на кота ошейник с тайным кармашком и положил туда сверток с наркотиками. Однако план не сработал — мужчину задержали, кот, признанный вещдоком «серо-бело-черного цвета», был отправлен на передержку в местный зооуголок, а осужденный Долгинцев пошел под суд. Позиция обвинения строится на показании трех секретных свидетелей, которые заявили, что заказывали у обвиняемого наркотики и могут опознать кота-наркокурьера.

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