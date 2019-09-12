Российские заключенные сбежали из колонии на празднование Дня города

В Астраханской области поймали троих заключенных, сбежавших из колонии в Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Патруль ДПС около 4:00 заметил на трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань Chevrolet Niva без номеров. Водитель автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться, прибавил скорость и попытался скрыться.

МВД опубликовало видео погони за внедорожником.

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Патрульная машина задержала автомобиль через десять километров в селе Линейное. Находившиеся в нем люди были в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и водитель.

У троих задержанных при себе не было документов. По отпечаткам пальцев были установлены их личности: жители Астраханской области в возрасте 28 и 43 лет, а также житель Краснодарского края 1985 года рождения. Мужчины были осуждены за кражу, грабеж и разбой и отбывали наказание в колонии в Калмыкии, откуда сбежали.

На допросе в полиции задержанные пояснили, что поехали в Астрахань на празднование Дня города.

Осужденных передали сотрудникам управления Федеральной службы исполнения наказаний.

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