Убийца со шрамами на лице сбежал из российской колонии

Заключенный сбежал из колонии-поселения при исправительном учреждении №3 в Новосибирске. Об этом в четверг, 27 июня, в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили «Комсомольской правде».

По данным ФСИН, беглец — 43-летний Дмитрий Теньковский, уроженец города Черепаново в Новосибирской области. С 27 июня 2011 года Теньковский отбывал срок за убийство и отсидел восемь лет из девяти положенных. Его срок должен был закончиться 26 сентября 2020-го.

Среди особых примет беглеца — шрамы над переносицей с левой стороны и над верхней губой с правой стороны.

21 мая сообщалось, что во Владимире из колонии-поселения при ИК-3 сбежал заключенный, осужденный за разбой и убийство. По данным ФСИН, сбежавший был осужден в 2005 году на 17,5 лет лишения свободы за совершение нескольких преступлений. В 2018-м по решению суда мужчину перевели в колонию-поселение.

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