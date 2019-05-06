Силовые структуры
 
Последние новости
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
Емельяненко пошутил о планах стать президентом
Названо новое место зарождения человеческой цивилизации
США пригрозили Ирану авианосцем
Жительница Мурманска отказалась лететь на SSJ-100 за два дня до катастрофы
На Украине призвали «обезлюдить» Донбасс
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
В авиакатастрофе в Шереметьево пострадал мэр секретного российского города
Новости партнеров

Последнего сбежавшего из изолятора в Сибири поймали спустя три недели

Перейти в «Мою Ленту»

Задержан девятый заключенный, который сбежал из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский» в Туве три недели назад. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Полиции удалось задержать последнего из девяти сбежавших. Мужчина 1987 года рождения ранее был осужден за разбой. Его обнаружили в селе Кызыл-Мажалык, которое находится в том же районе, что и изолятор. 24 апреля в этом же селе задержали восьмого сбежавшего.

Девять заключенных совершили побег из изолятора «Барун-Хемчикский» в воскресенье, 14 апреля. Четверо из них были осуждены за разбой, грабеж и причинения тяжких телесных повреждений. Еще пятерых подозревают в совершении убийства, краже и нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью.

В результате происшествия пострадал дежурный сотрудник изолятора. Он получил два ножевых ранения в грудь, его госпитализировали.

Для поимки заключенных в республике развернули оперативный штаб МВД. К вечеру 15 апреля удалось задержать шестерых из девяти сбежавших, еще двоих задержали спустя полторы недели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Восьмого сбежавшего из изолятора в Сибири поймали спустя полторы недели
Раскрыты детали побега девяти заключенных из изолятора в Сибири
Девять человек сбежали из изолятора в Сибири
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 5 мая

Майский градус

В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
18:22 5 мая

Во ФСИН высказались о проведении «Бессмертного полка» в колониях

19:50 5 мая

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

00:18 5 мая

Подросток заступился за женщину в магазине и был избит

Силовые структуры00:0125 февраля

«Главная угроза для воров — они сами»

В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
18:28 4 мая

Воевавший в Сирии россиянин задержан в аэропорту Махачкалы

20:07 4 мая

Дорога памяти завершилась в Брестской крепости

17:42 3 мая

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Силовые структуры00:02 3 мая

«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»

Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
20:14 4 мая

Задержан подозреваемый в массовом убийстве в Челябинской области

15:4630 апреля

Обвиняемые в многомиллионной взятке полицейские прятали имущество от конфискации

16:33 4 мая

В Челябинской области неизвестный зарезал четверых взрослых и ребенка

Россия
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Голые и нищие
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
Медведев поручил расследовать инцидент с SSJ-100 в Шереметьево
В авиакатастрофе в Шереметьево пострадал мэр секретного российского города
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Россию снова призвали «убраться» из Венесуэлы
Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору Газа
США пригрозили Ирану авианосцем
В Германии окрестили Россию сверхдержавой
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
На Украине призвали «обезлюдить» Донбасс
Главу крупнейшего белорусского оператора связи задержали за взятку от россиянина
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Родовое проклятие
 
Украина подсчитала убытки от остановки транзита «грязной» нефти
Выпустили пар
Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение
«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием
«Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ
Все материалы
Силовые структуры
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
Во ФСИН высказались о проведении «Бессмертного полка» в колониях
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Воевавший в Сирии россиянин задержан в аэропорту Махачкалы
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Названо новое место зарождения человеческой цивилизации
Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе
В России соберут первый боевой трактор
Фрагменты памятника Александру II в Кремле после его разрушения в 1918 году. Слева от Спасской башни — церковь святой Екатерины Вознесенского монастыря, взорванная в 1929 году«Потрясенные музейщики увидели лишь груду камней»
Почему при Сталине уничтожили древнейшие святыни Кремля
Все материалы
Спорт
Оливер Халашши«Отец был великим человеком»
Одноногий венгр выиграл две Олимпиады, пережил войну, но погиб от пули советского солдата
Емельяненко пошутил о планах стать президентом
Боец MMA сделал два оборота вокруг своей оси и нокаутировал соперника
МЮ сыграл вничью с худшим клубом АПЛ и остался без Лиги чемпионов
«Чужая смерть придавала ему бодрости»
Алжирский футболист был звездой сборной Франции. Но сошелся с нацистами и стал убийцей
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура
Все материалы
Культура
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Организаторы «Евровидения» рассказали о влиянии обстрелов Израиля на конкурс
Чуи, ты дома
Актер Питер Мейхью умер, но Чубакка будет жить вечно
В «Союзмультфильме» рассказали о судьбе хвоста Чебурашки
Британская королева оказалась беднее участников группы Queen
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
Названы главные занятия россиян в интернете
Страшно стыдно
Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Дочь Алсу рассказала о планах после победы в «Голосе»
Все материалы
Ценности
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Роспотребнадзор дал рекомендации по приготовлению пищи на праздники
«Единственная красавица семьи Кардашьян» призналась в нежелании копировать мать
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Все материалы
Путешествия
Жительница Мурманска отказалась лететь на SSJ-100 за два дня до катастрофы
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Опубликован список выживших при возгорании SSJ-100
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
При возгорании SSJ-100 выжили 37 человек
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Все материалы
Из жизни
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США
Госслужащая продавала эротические фото через интернет и поплатилась
Больного раком ребенка отобрали у сторонников альтернативной медицины
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Все материалы
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
«Траки» как искусство
Субкультура бескапотных грузовиков, о которой вы не подозревали
Очень странные правила
Избранное на Моторе: самые безумные законы для водителей
Автомобили СССР на экспорт
Какие советские машины продавали за границу?
Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков
Названы пять главных автомобильных новинок недели
Самый быстрый трехрядный кроссовер Америки оснастили 808-сильным двигателем
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Названы самые популярные небоскребы Москвы
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
В Крыму подорожали новостройки
Подписан закон об ипотечных каникулах
Все материалы