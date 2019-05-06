Последнего сбежавшего из изолятора в Сибири поймали спустя три недели

Задержан девятый заключенный, который сбежал из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский» в Туве три недели назад. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Полиции удалось задержать последнего из девяти сбежавших. Мужчина 1987 года рождения ранее был осужден за разбой. Его обнаружили в селе Кызыл-Мажалык, которое находится в том же районе, что и изолятор. 24 апреля в этом же селе задержали восьмого сбежавшего.

Девять заключенных совершили побег из изолятора «Барун-Хемчикский» в воскресенье, 14 апреля. Четверо из них были осуждены за разбой, грабеж и причинения тяжких телесных повреждений. Еще пятерых подозревают в совершении убийства, краже и нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью.

В результате происшествия пострадал дежурный сотрудник изолятора. Он получил два ножевых ранения в грудь, его госпитализировали.

Для поимки заключенных в республике развернули оперативный штаб МВД. К вечеру 15 апреля удалось задержать шестерых из девяти сбежавших, еще двоих задержали спустя полторы недели.

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