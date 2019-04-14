Девять человек сбежали из изолятора в Сибири

Девять человек сбежали из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский» в Туве. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Отмечается, что в результате инцидента получил телесные повреждения дежурный сотрудник изолятора.

В настоящее время полицейские региона совместно с коллегами из Красноярского края и Хакасии разыскивают сбежавших.

Следственный комитет начал проверку по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), сообщается на сайте ведомства.

В июле 2018 года сообщалось о побеге трех заключенных из колонии-поселения в поселке Миндерла Сухобузимского района Красноярского края. Вячеслав Стецик и Валерий Бойко были приговорены к пяти годам ограничения свободы каждый за угон автомобилей, Сергей Жилин отбывал наказание за кражу, но ранее был судим за тяжкие преступления, в том числе убийство и изнасилование. Стецика задержали 11 июля в Красноярске, Бойко — тогда же в Челябинске, а Жилина — в октябре в Ростовской области.

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