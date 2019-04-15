Раскрыты детали побега девяти заключенных из изолятора в Сибири

В отношении исполняющего обязанности начальника межмуниципального отдела МВД «Барун-Хемчикский» возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России по Республике Тыва Алла Нурсат.

«При изучении обстоятельств побега было установлено, что в суточный наряд по ИВС был включен стажер по должности дежурного группы режима, который в установленном порядке не прошел стажировку и не был аттестован. В свою очередь дежурный по ИВС во время несения службы 14 апреля допустил нарушение требований при выводе арестованных лиц из камер, вследствие чего двое арестованных совершили нападение на сотрудника», — рассказала Нурсат.

Как выяснили следователи, график дежурства с неаттестованным стажером вопреки требованиям ведомственных приказов утвердил исполняющий обязанности начальника МО МВД. Именно это и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

По данным республиканского управления СКР, двое арестованных, которых одновременно вывел из камеры один дежурный, напали на него, сначала придушив, а затем нанеся множественные ножевые ранения заточкой. После этого они открыли камеры, и находящиеся в них осужденные и подсудимые осуществили побег. Все сбежавшие совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Нурсат уточнила, что это второе уголовное дело, возбужденное в связи с побегом девяти заключенных. Сразу после произошедшего следователи СКР открыли производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

К вечеру 15 апреля задержаны шестеро из девяти сбежавших, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Активные разыскные мероприятия в Республике Тыва продолжаются, в регионе введен оперативный план «Сирена». Раненый сотрудник по-прежнему находится в больнице.

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