Полицейские поймали четверых сбежавших из изолятора в Сибири

Полицейским удалось задержать четверых из девяти заключенных, которые сбежали из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский» в Туве. Об этом в понедельник, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

До этого удалось задержать двоих арестантов, одного из которых поймали неподалеку от места побега. Мужчина не оказывал сопротивления.

Девять заключенных совершили побег из изолятора «Барун-Хемчикский» в воскресенье, 14 апреля. Четверо из них были осуждены за разбой, грабеж и причинения тяжких телесных повреждений. Еще пятерых подозревают в совершении убийства, краже и нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью.

В результате происшествия пострадал дежурный сотрудник изолятора. Он получил два ножевых ранения в грудь, его госпитализировали. Следственный комитет начал проверку по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!